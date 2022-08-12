سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 12-8-2022

الاقتصاد
سعر اليورو
سعر اليورو

استقر سعر اليورو أمام الجنيه مع اغلاق البنوك اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات أمس الخميس  ليسجل لدى البنك المركزي المصري إلى 19.54 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي.

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سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم الخميس 11-8-2022

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بعد صعوده.. أعلى شعر لشراء اليورو في مصر اليوم

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أسعار اليورو بجميع البنوك المصرية اليوم الخميس 11 اغسطس 2022

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سعر اليورو في بداية التعاملات اليوم الخميس 11-8-2022

كما ارتفع سعر اليورو، اليوم، في البنك الأهلي إلى  19.46 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل اليورو 19.46 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع.

 

أعلي سعر لشراء اليورو
سجل سعر اليورو،  أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 19.31 جنيها.

 

أقل سعر لبيع اليورو


سجل سعر اليورو،  أقل سعر للبيع في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.41 جنيها.  


وسجل سعر اليورو اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.50 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك "EG Bank" سجل نحو 19.53 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو نحو 19.40 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك  الأماراتي دبي الوطني:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك الأمارات دبي الوطني:19.37 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك  مصر:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك مصر نحو 19.34 جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو  في بنك  المصرف العربي الدولي:
وسجل سعر صرف المصر العربي الدولي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك الاهلي:
وسجل سعر صرف اليورو في البنك الاهلي 19.34 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم في بنك التجاري الدولي: 
وسجل سعر صرف اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك قناة السويس 
وسجل سعر صرف اليورو في بنك قناة السويس 19.32 جنسه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو اليوم  في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر صرف اليورو في بنك قطر الوطني 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

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