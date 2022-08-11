تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق

تراجع المؤشر ناسداك ليغلق منخفضا يوم الخميس على الرغم من الأدلة الجديدة على تباطؤ التضخم على خلفية إدراك أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لا يزال بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشدة لترويض التضخم الجامح.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عقب إظهار بيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة انخفض انخفاضا غير متوقع في يوليو تموز.

وأدى انخفاض مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة الرهانات في أسواق العقود الآجلة على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر أيلول بدلا من 75 كما كان متوقعا في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك بأكثر من اثنين في المئة يوم الأربعاء بعد قراءة أضعف من المتوقع للتضخم. لكن الارتفاع جاء في الوقت الذي لم يترك فيه صانعو السياسة أدنى شك في أنهم سيشددون السياسة النقدية إلى أن تنحسر ضغوط الأسعار تماما.

ومع ظهور علامات ضعف في سوق العمل، حيث ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات إعانة بطالة جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، تحول ناسداك إلى الهبوط مع تشكيك المستثمرين في قوة الاقتصاد.

وبحسب البيانات الأولية، تراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع 3.19 نقطة أو 0.08 في المئة ليغلق عند 4207.05 نقطة، فيما خسر ناسداك المجمع 74.73 نقطة أو 0.58 في المئة إلى 12780.08 نقطة.

غير أن المؤشر داو جونز الصناعي كان أحسن حظا من سابقيه، إذ ارتفع 32.20 نقطة أو 0.10 في المئة إلى 33341.71 نقطة.

التعاملات المبكرة

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم في بورصة وول ستريت الأمريكية خلال مستهل تعاملات اليوم، لتواصل صعودها للجلسة الثانية على التوالي مع تجاوز مؤشر ناسداك لحاجز 13 ألف نقطة.

ووفقا لبيانات الأسواق الأمريكية، صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.98% أو ما يعادل 40.66 نقطة ليصل إلى 4251.05 نقطة، وذلك بحلول الساعة 05:13 مساءً بتوقيت الإمارات.

وارتفع مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، نحو 149 نقطة أو ما نسبته 1.16% وصولا إلى 13005.15 نقطة، في حين زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9% توازي 299.9 نقطة ليبلغ مستوى 33604.24 نقطة.

على صعيد متصل، واصلت أسواق الأسهم الأوروبية صعودها بالتعاملات المتأخرة مع نمو مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.06%، وصعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 0.07%، ونما مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.69%، فيما زاد مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 0.06%.

وعلى صعيد الأسواق الآسيوية، ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية مع صعود مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.6%، بينما زاد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2.4%، بينما كانت الأسواق اليابانية في عطلة محلية اليوم.