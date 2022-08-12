أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-8-2022.. 3 جنيهات تراجع بسعر المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1040جنيها للجرام ليخسر نحو 3 جنيهات، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.



أسعار الذهب اليوم:



الاوقية: 1789 دولار

عيار ٢١: 1040 جنيه

عيار ٢٤: 1188.5 جنيه

عيار ١٨: 891.5 جنيه

عيار ١٤: 693.25 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8320 جنيه

أسعار الذهب العالمي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 أغسطس آب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة على الرغم من دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1786.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1807.79 دولار أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1802.10 دولار.

وقال إدوارد مير المحلل لدى إي.دي. آند إف مان كابيتال ماركتس "بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، نزل الدولار بشدة وانخفضت عوائد (السندات) أيضا، ولكن بحلول نهاية اليوم عاودت السندات الارتفاع... وهو ما يضر بالذهب".

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.7910%، بعد انخفاضها إلى 2.6740% أمس الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم ترتفع في يوليو تموز بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين، مماعزز الآمال بأن مجلس الاحتياطي سيتروى بشأن خطط رفع الفائدة في المستقبل.

وأشار صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي إلى أنهم سيستمرون في تشديد السياسة النقدية حتى يتم احتواء ضغوط الأسعار تماما.

وحد من خسائر الذهب انخفاض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر في الجلسة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 20.53 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 951 دولارا، واستقر البلاديوم عند 2240.64 دولار.