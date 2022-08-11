العراق يمدد اتفاقا لتزويد لبنان بالوقود لعام آخر

قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتي يوم الخميس إن الحكومة العراقية وافقت على مواصلة إمداد شركة كهرباء لبنان بزيت الوقود الثقيل لعام آخر، مما يخفف الضغط على شبكة الكهرباء اللبنانية.

وقال ميقاتي إنه تقدم بالطلب إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي وافق على التمديد بنفس شروط الاتفاق الحالي الذي وُقع في العام الماضي.

وفي يوليو تموز 2021، عرض العراق على الحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية مليون طن من زيت الوقود الثقيل لمدة سنة مقابل خدمات تشمل الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وكان الهدف من الاتفاق تخفيف النقص الحاد في الكهرباء في لبنان، الذي بلغ حد الأزمة في الصيف الماضي عندما عجزت الحكومة عن دعم واردات الوقود.

وبعد ذلك، ألغى لبنان هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرا. ثم أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى زيادة الأسعار العالمية هذا العام.

ومع عدم قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات الطاقة العامة، أصبحت معظم المنازل في البلاد دون كهرباء، من التي توفرها الدولة، لنحو 22 ساعة يوميا.

أسعار النفط

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع تجاوز الدولارين يوم الخميس بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى تحول بعض المستهلكين إلى النفط.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.20 دولار أو 2.3 في المئة لتبلغ عند التسوية 99.60 دولار للبرميل. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.41 دولار أو 2.6 في المئة إلى 94.34 دولار.

وأظهر تقرير أوبك الشهري اليوم الخميس 11 أغسطس آب أنها خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا من 3.36 مليون برميل يوميًا بواقع 300 ألف برميل.

وقالت إن الطلب العالمي على النفط في 2023 سيرتفع إلى 2.7 مليون برميل دون تغير عن التوقعات السابقة.

وتوقع التقرير أن يستقر إجمالي متوسط الطلب على النفط خلال 2022 عند 100 مليون برميل يوميًا.

وتراجعت هوامش أرباح مصافي النفط خلال يوليو من المستويات القياسية المسجلة في يونيو.

كانت وكالة وكالة الطاقة الدولية قالت الخميس 11 آب أغسطس، إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.

وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

وحذرت الوكالة من أن "هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفًا نسبيًا في قطاعات أخرى"، مشيرة إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.

وافقت أوبك+ في الاجتماع الذي عقدته الأربعاء 3 أغسطس آب على رفع إنتاجها من النفط في سشهر سبتمبر أيلول المقبل بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مشددة على أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلًا.