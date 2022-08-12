أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-8-2022

واصلت أسعار الاسمنت في مصر استقرارها وسط قيام بعض من الشركات بتخفيض اسعارها خلال تعاملات الأسبوع بقيم تراوحت بين 20 إلى 50 جنيه؛ ليسجل سعر طن الأسمنت في المتوسط نحو 1310 جنيه..



أسعار الاسمنت في مصر اليوم :



سعر طن اسمنت المسلح اليوم

تراجع سعر طن اسمنت المسلح بقيمة 23 جنيه ليصل إلى 1330 جنيه.

سعر طن اسمنت النصر اليوم:

تراجع سعر طن اسمنت النصر بقيمة 13 جنيه ليصل إلى 1320 جنيه للطن.

سعر طن اسمن وادي النيل اليوم:

تراجع سعر طن اسمن وادي النيل في مصر بقيمة 25 جنيه للطن ليصل إلى 1315 جنيه.

سعر طن اسمنت لافارج اليوم :

استقر سعر طن اسمنت لافارج اليوم عند 1345 جنيه.

سعر طن العريش للاسمنت :

وصل طن العريش للاسمنت إلى 1290 جنيه متراجعا 10 جنيه.

سعر طن اسمنت حلوان اليوم:

استقر سعر طن اسمنت حلوان اليوم عند 1360 جنيه.

سعر طن اسمنت بني سويف اليوم

استقر سعر طن اسمنت بني سويف اليوم عند 1305 جنيه.

سعر طن اسمنت السويدي اليوم

سعر طن اسمنت السويدي سجل 1365 جنيه.

سعر طن أسمنت قنا اليوم

بلغ سعر طن أسمنت قنا 1300 جنيه للطن.

مصانع الاسمنت تضخ استثمارات جديدة للتوافق مع البيئة:



قال أحمد شيرين كريم رئيس شعبة الأسمنت التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن مصانع الأسمنت تحتاج إلى ضخ استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات؛ للتوافق مع الاشتراطات البيئية قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر القادم، بالرغم من أنها لم تتعافي أرباحها بعد، بسبب استمرار ارتفاع فائض المعروض عن الطلب ما دفع جهاز حماية المنافسة لمد قرار خفض طاقات الإنتاج.

وتتجه الأنظار العالمية إلى مصر في شهر نوفمبر القادم لانعقاد قمة المناخ، وسط تحديات تواجه الدول العالم للتحول الأخضر، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إذا باتت تشكل قضايا المناخ والتلوث البيئي تهديد للعديد من الدول، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وظهور تغيرات مناخية غير مسبوقة.

وتعد صناعة الأسمنت من أكثر الصناعات المسببة لتلوث البيئة، بما تصدره من مخلفات سامة تراب الأسمنت الناتجة عن عمليات طحن وحرق المادة الخام، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعد أكثر الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة.

خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت:

وجدد جهاز حماية المنافسة قراره الصادر يوليو 2021، والخاص بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسب وصلت إلى أكثر من 10.96%، لمدة عام جديد بداية من يوليو 2022 وخفض نسبة الأنخفاض إلى 8%.

وكان الجهاز استند إلى اصدار قرار خفض الطاقات الإنتاجية، بناء على طلب تقدم به 23 شركة تعمل في صناعة الأسمنت وقتها، حيث تبين بعد الفحص سوق الاسمنت أنه يعد حل مؤقت لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، لما سببته ارتفاع الطاقات الإنتاجية إلى تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة، ما كبد المصانع خسائر فادحة.

اسعار الحديد في مصر اليوم:

وعلي صعيد اسعار الحديد، فقد شهدت استقرار هي الاخري بعد ان قام مصنعي بشاي والجارحي بزيادة الاسعار بقيمة 400 جنيه و250 جنيه في الطن على الترتيب.

وجاءت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع اليوم كالاتي:

سعر طن حديد بشاى اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17900 جنيه تسليم أرض المصنع، وهو اعلي الاسعار بالسوق .

سعر طن حديد عز اليوم :

وصل سعر طن حديد عز إلى 17670 جنيه.

سعر طن السويس للصلب اليوم

وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المصريين اليوم:

وصل سعر طن حديد المصريين إلى 17570 جنيه للطن.

سعر طن حديد المراكبي اليوم

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 17550 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب اليوم

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 17500 جنيه للطن.

سعر طن حديد الجارحى اليوم

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 17300 جنيه.

سعر طن عنتر استيل اليوم

وصل سعر طن عنتر استيل إلى 17000 جنيه.

وتلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة 14%، ولكن تختلف من منطقة لأخرى حيث يضيف عليها التجار هامش أرباحهم ومصاريف النقل.