عاجل.. تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس



أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٢٢، بتعيين وليد جمال الدين رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لمدة عام، اعتبارًا من ١٢ أغسطس ٢٠٢٢.



يذكر أن وليد جمال الدين كان يشغل منصب المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس من يناير ٢٠٢٠ ثم نائبًا لرئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج بقرار جمهوري صدر في مايو ٢٠٢٢.

ويعد وليد جمال الدين خبيرًا استثماريًا تنفيذيًا متمرسًا يتمتع بخبرة لأكثر من ٢٥ عامًا في إدارة الاستثمار، فضلًا عن أن لديه سجلًا حافلًا في مجال الاستثمار المصرفي وإدارة الأموال والتطوير العقاري.



وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة الحالية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٢٥ والتي تهدف إلى توطين صناعات مستهدفة تعزز من تنافسية الهيئة عالميًا بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات، فضلًا عن المجهودات التي بُذلت خلال الفترة الماضية في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية تزامنًا مع استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27 نوفمبر المقبل.