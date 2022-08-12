وزير التعليم يرد على المشككين في نتيجة الثانوية العامة
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المشككين في نتيجة الثانوية العامة.
ونشر الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو وعلق عليه قائلا: الرد الرسمي على التشكك في نتيجة الثانوية العامة والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا: [مجاميع ١٢٪ + درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس + باركود الشعبة!].
https://www.facebook.com/1373090814/posts/pfbid02tN8wpddm8ig1MTSYjnbbvbHmfdywLvb61oiYLQ9DPgTgFw67LeHnsrwJAPcjuLsnl/
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