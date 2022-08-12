وزير التعليم يرد على المشككين في نتيجة الثانوية العامة

أخبار مصر
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي - أرشيفية

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المشككين في نتيجة الثانوية العامة.

ونشر الوزير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو وعلق عليه قائلا: الرد الرسمي على التشكك في نتيجة الثانوية العامة والتشكيك في التصحيح باستخدام السوشيال ميديا: [مجاميع ١٢٪ + درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس + باركود الشعبة!].

https://www.facebook.com/1373090814/posts/pfbid02tN8wpddm8ig1MTSYjnbbvbHmfdywLvb61oiYLQ9DPgTgFw67LeHnsrwJAPcjuLsnl/

 

وزير التربية والتعليم الثانوية التربية والتعليم الثانوية العام الثانوية العامة السوشيال ميديا وزير التعليم التعليم الفني نتيجة الثانوية العامة نتيجة الثانوية التشكيك موقع التواصل الاجتماعي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طارق شوقى وزير التربية طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم

مواد متعلقة

تعرف على شروط قبول طلاب الثانوية العامة بالأكاديمية العسكرية المصرية

الأكثر قراءة

الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. سواريش يستقر على رحيل رباعي الأهلي بنهاية الموسم

عاجل.. وزارة الرياضة تبلغ مسؤولي الزمالك بإمكانية استبعاد مرتضى منصور من منصبه

عاجل.. تعيين وليد جمال الدين رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عاجل.. تفاصيل مشادة سامي قمصان مع سواريش

الزمالك يحسم صفقة مفاجئة

الأهلي يفتح المزاد.. سورايش يوافق على رحيل مايسترو الأهلي

الزمالك على بُعد خطوات من حسم صفقة الموسم