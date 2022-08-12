مجانًا - تردد قناة SSC الناقلة لمباريات الدوري السعودي 2023

ينقل موقع الفجر الرياضي تردد قنوات SSC الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2022/2023.

وكانت شبكة قنوات SSC السعودية قد أعلنت في الأيام الماضية عن إذاعة ونقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين لمدة 3 مواسم قادمة حتى نهاية 2025.



قنوات السعودية الرياضية

وليس فقط دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي تتولى نقله قنوات SSC بل هناك ايضًا تصفيات الفرق المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا والبطولة نفسها بالإضافة إلى كأس الإتحاد الآسيوي.



ويبحث عدد كبير من المحبين عن تردد القنوات خاصة ان بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان سوف ينطلق في يوم 25 أغسطس الجارى بمواجهات قوية ونارية.



ويستعرض الفجر الرياضي معكم تردد القنوات عبر الأقمار الصناعية المختلفة منها النايل سات والعرب سات وجاء ترددها على النحو التالي:



القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 12417.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

