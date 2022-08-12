بالمجان - القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونوتنجهام فورست الودية

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي اليوم الجمعة ضمن تحضير الفريق لانطلاقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين النسخة الجديدة يوم 25 أغسطس الجاري علمًا بأن الهلال سيواجه في أول لقاء له في الموسم الجديد فريق الخليج الصاعد من دوري يلو وذلك يوم 26 الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونوتنجهام فورست الودية

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة نادي الهلال السعودي على يوتيوب.

موعد مباراة الهلال السعودي ونوتجهام فورست الودية

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال السعودي ونوتنجهام فورست الإنجليزي، الودية، غدًا الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.

وتلعب المباراة على ملعب ستاد سانت جورجس بارك، وذلك ضمن معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في برمنجهام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الفوز أمام نظيره ألميريا الإسباني، بهدفين مقابل هدف.