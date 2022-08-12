عاجل.. الضرائب: تخفيض المهلة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير

الاقتصاد
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

 

 
   أكد " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه اعتبارا من ١ أغسطس الحالي قد تم تخفيض مهلة الـ 6أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الالكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وذلك طبقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

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وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًا على المنظومة ( خـــــلال نفس يوم الإصدار )  ، موضحًا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها  ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الالكترونية لحظيًا.


 وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية  سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،أو مأمورية الشركات المساهمة،أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال  الزيارات الميدانية،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 
[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى
 https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية منظومة الفواتير الالكترونية اصدار الفاتورة الالكترونية المهلة الممنوحة للممولين

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