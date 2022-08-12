تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية

تبحث الجماهير العربية عن تردد القنوات الناقلة لجميع المباريات العالمية الكبرى الممثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج والدوري الإسباني الليجا بالإضافة للدوري الإيطالي وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاقة الموسم الجديد 2022/2023.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي ترددات جميع القنوات الناقلة للمسابقات والبطولات العالمية هذا الموسم.

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

- تردد قناة كنال سبورتس الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

القمر الصناعي: يوتلسات

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11512.

معدل الترميز: 3000.

الاستقطاب: أفقي.



- تردد قناة TVPlay Sports على الله مر الصناعي أسترا

القمر: Astra 4A.

التردد: 11804 أفقي.

معدل الترميز: 27500.



- تردد قناة Varzish Sport لبث مباريات الدوري الإنجليزي

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11843 عمودي.

القمر: Y1A.

- تردد قناة Rah-e-Farda Tv لمشاهدة الدوري الإنجليزي

التردد: 11293 عمودي.

القمر: AzerSpace 46°E.

معدل الترميز: 27500



- تردد قناة إدمان الرياضية Idman

القمر: AzerSpace 46°E.

التردد: 11169 أفقي.

معدل الترميز: 20400.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة الدوري الإسباني

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" ترددات القنوات المجانية التي تنقل مباريات الدوري الإسباني الممتاز 2022-2023، المقرر أن ينطلق مساء اليوم الجمعة الثاني عشر من أغسطس الجاري.



- تردد قناة ITV 4 الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

القمر الصناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000

القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الاصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

قناة Varzish Sport - تردد 11843 - معدل الترميز 27500 عمودى - القمر الصناعي Y1A

قناة Sport France - تردد12012 - معدل الترميز 27500 عمودي - القمر الصناعي أسترا

قناة TV Play - تردد 11804 - معدل الترميز 27500 أفقي - القمر الصناعي Astra 4A

قناة TV3 الإيرانية - تردد 10973 - معدل الترميز 27500 عمودي - القمر الصناعي 62.0°E Intelsat 902.

قناة Rah-e-Farda Tv - تردد 11293 - معدل الترميز 27500 عمودي - القمر الصناعي AzerSpace 46 ° E

قناة b N SPORTS 1 HD France - تردد 12168 - معدل الترميز 29700 عمودي - القمر الصناعي أسترا

قناة M+La Liga HD Spain - تردد 10818 - معدل الترميز 22000 عمودي - القمر الصناعي أسترا

تردد القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي SSC

ويأتي تردد قنوات SSC السعودية عبر القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

