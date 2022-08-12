تنسيق الجامعات 2022.. آخر موعد لكتابة رغبات المرحلة الأولى وكيفية التسجيل

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2022، تتواصل أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، لليوم الثاني على التوالي، بعدما فتحا موقع تنسيق الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة أبوابه.

تنسيق الجامعات 2022

وتستمر أعمال تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع تنسيق الجامعات 2022 أمام طلاب الثانوية العامة بعدما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفمي، عن آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2022 هو يوم الاثنين المقبل الموافق الـ15 من أغسطس الجاري، ليواصل الطلاب في ملء رغباتهم.

موق تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة 2022 إمكانية تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع تنسيق الجامعات 2022 من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع تنسيق الجامعات 2022

توجد عدة خطوات من أجل تسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 منها:

الدخول إلى موقع تنسيق الجامعات 2022 بالضغط هنـــــــــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي

تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

اختيار الكلية أو المعهد التي يرغب الطالب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته.

اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على الحاسب الشخصي للطالب.

إمكانية تعديل الرغبات، ويقوم الحاسوب بحفظ آخرها.

انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

يُذكر أن إدخال أو تعديل الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 ينتهي الـ7 مساءً في آخر موعد لـ تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع التنسيق 15 أغسطس 2022