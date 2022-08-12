عاجل - القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وصدمة لمحمد صلاح

الفجر الرياضي
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

أعلن الحساب الرسمي لليويفا عن عن الأسماء المرشحة في القائمة النهائية لاختيار أفضل لاعب في العالم 2022.

 

واختار الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي الثلاثي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد وزميله تيبو كورتوا حارس الملكي بالإضافة إلى كيفين دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي للقائمة النهائية.

 

واستبعد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من القائمة النهائية لجوائز الأفضل المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

 

واختار المدربين والصحفيين أفضل ثلاثة لاعبين للقائمة المختصرة من خلال تخصيص خمس نقاط وثلاث نقاط ونقطة واحدة على التوالي.

 

 واستندت النتيجة النهائية على إجمالي عدد الأصوات التي أدلى بها المدربون والصحفيون حيث لم يُسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فريقهم.
 

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