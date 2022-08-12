سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 12-8-2022

استقر سعر الذهب بعد أن تراجعت في بداية التعاملات الصباحية اليوم ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1040جنيها للجرام ليخسر نحو 3 جنيهات، وذلك مع استمرار الاضطرابات في سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية وتغيرات في عوامل العرض والطلب في سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم:





الاوقية: 1789 دولار

سعر الذهب عيار ٢١: 1040 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1188.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 891.5 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 693.25 جنيه

سعر جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8320 جنيه

أسعار الذهب العالمي



تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0835 انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة تقريبا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.35 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2275.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 957.84 دولار للأوقية.