عاجل - تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة جائزة أفضل لاعب في أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن القائمة النهائية لترتيب أفضل لاعب في أوروبا موسم 2022 عبر الحساب الرسمي اليوم الجمعة.

وشهدت قائمة ترتيب أفضل لاعب في أوروبا استبعاد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي من المراكز الثلاثة الأولى والتي جاء فيها الثلاثي كريم بنزيما وتيبو كورتوا ثنائي ريال مدريد بالإضافة إلى دي بروين لاعب وسط السيتي.

وجاء ترتيب القائمة من المركز الرابع إلى الخامس عشر كالآتي:

4- روبرت ليفاندوفسكي 54 نقطة

5- لوكا مودريتش 52 نقطة

6- ساديو ماني 51 نقطة

7- محمد صلاح 46 نقطة

8- كيليان مبابي 25 نقطة

9- فينيسيوس جونيور 21 نقطة

10 فيرجل فان دايك 19 نقطة

11- برناردو سيلفا 7 نقاط

12- فيليب كويتيتش 7 نقاط

13- بيليجريني 5 نقط

14- ترينت ألكسندر أرنولد نقطتين

15 فابينيو نقطة واحدة