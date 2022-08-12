عاجل - صدمة مدوية لرونالدو وميسي في ترتيب جائزة أفضل لاعب بأوروبا

تلقى الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان صدمة كبرى في اختيارات جائزة أفضل لاعب في أوروبا من اليويفا.

وكان الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي يويفا قد أعلن عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وجاءت اختيارات الاتحاد الأوروبي للثلاثي كريم بنزيما وتيبو كورتوا ثنائي ريال مدريد بالإضافة إلى دي بروين لاعب وسط السيتي.

وكانت الصدمة الكبيرة للثنائي ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد استبعادهم الرسمي من قائمة أول 15 لاعبًا وفقًا لعملية تصويت المدربين واللاعبين.

وجاء ترتيب القائمة من المركز الرابع إلى الخامس عشر كالآتي:

4- روبرت ليفاندوفسكي 54 نقطة

5- لوكا مودريتش 52 نقطة

6- ساديو ماني 51 نقطة

7- محمد صلاح 46 نقطة

8- كيليان مبابي 25 نقطة

9- فينيسيوس جونيور 21 نقطة

10 فيرجل فان دايك 19 نقطة

11- برناردو سيلفا 7 نقاط

12- فيليب كويتيتش 7 نقاط

13- بيليجريني 5 نقط

14- ترينت ألكسندر أرنولد نقطتين

15 فابينيو نقطة واحدة