عاجل.. رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة جديدة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رسالة إلى مصر والسودان، من موقع إنشاء سد النهضة الإثيوبي، زاعمًا بأن اكتمال بناء السد سيفيد مصر والسودان من الناحية الاقتصادية.

وقال آبي أحمد، في الرسالة التي نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية: "تماما مثل إثيوبيا، نعتقد أيضا أن السودان ومصر ستستخدمان النهر بطريقتهما الخاصة.. وقفنا مع الحق.. دون أن نؤذي أحدا".

نهر النيل يربط بين الدول الثلاث

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه "كما ربط نهر النيل بين الدول الثلاث لآلاف السنين، سيفعل كذلك السد الذي سيسمح لنا وجيراننا بالعيش في وئام".

وأضاف: "سنتقاسم الكهرباء التي يولدها السد - كمصدر للطاقة، والمناظر الطبيعية الخلابة - كترفيه، والأسماك - كطعام، مع جيراننا والعالم"، زاعمًا أن "نهر النيل هي هديتنا، ويستحق إثيوبيا استخدامها بمسؤولية، مع التأكيد على مشاركة دول الحوض الثلاثة في هذه الهدية"

جاء ذلك بالتزامن مع الانتهاء من الملء الثالث بنجاح لسد النهضة، وأن نسبة تشييد الأعمال المدنية لسد النهضة بلغت 95 في المئة وأن الأداء الإجمالي للمشروع تم بنسبة 83.3 في المئة.