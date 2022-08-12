الوداد يطعن الزمالك ويحرمه من خدمات يحيى جبران

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

وجه نادي الوداد المغربي صدمة قوية لنادي الزمالك في صفقة التعاقد مع يحيي جبران لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووضعت إدارة نادي الزمالك لاعب الوداد المغربي يحيى جبران على طاولة التعاقدات الصيفية للاستفادة من إمكانيات اللاعب بتعزيز خط وسط الفريق بعد رحيل طارق حامد إلى اتحاد جدة السعودي.

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ووفقًا لموقع  "le360" سبور المغربى فإن نادي الزمالك أرسل مندوبين له لمدينة الدار البيضاء خلال الأسبوع الجاري، للتفاوض مع يحيى جبران لضمه إلا أن النادي الودادي نجح في تمديد عقد اللاعب.

 

وأضاف الموقع أن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربى نجح في تمديد عقد يحيي جبران بعد سلسلة من المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله بالفترة الأخيرة.

 

وكانت إدارة نادي الزمالك قد رصدت مبلغًا كبيرًا للتعاقد مع اللاعب من الوداد لكن اللاعب رفض كون المبلغ أقل مما يحصل عليه مع الوداد.

 

يحيى جبران الزمالك الوداد المغربي سعيد الناصيري

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