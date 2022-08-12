وول ستريت تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع مؤشرات عن تراجع التضخم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة، ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انحسار الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع شديد آخر لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات هذا الأسبوع عن تضخم أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو 0.28بالمئة، إلى 33430.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 17.75 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 12866.31 نقطة.