وول ستريت تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع مؤشرات عن تراجع التضخم

الاقتصاد
وول ستريت
وول ستريت

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة، ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل انحسار الرهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع شديد آخر لأسعار الفائدة بعد صدور بيانات هذا الأسبوع عن تضخم أقل من المتوقع.

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تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق

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قفزة بمؤشرات وول ستريت بالختام وستاندر أند بورز عند أعلى مستوى منذ مايو

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وول ستريت ترتفع مع انحسار الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة

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وول ستريت تنهي خسائر يومين وترتفع بختام التعاملات

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 94.05 نقطة، أو 0.28بالمئة، إلى 33430.72 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 17.75 نقطة، أو 0.42 بالمئة، إلى 4225.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 86.40 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 12866.31 نقطة.

اسعار الفائدة وول ستريت التضخم المتوقع داو جونز ستاندر اند بورز

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