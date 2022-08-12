تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات وآخر موعد لها

واصل الطلاب أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، لليوم الثاني على التوالي، بعدما فتحا موقع تنسيق الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة أبوابه، يوم أمس الخميس الموافق الـ12 من أغسطس الجاري.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى.. تنسيق الجامعات 2022

ومن المقرر أن تتواصل أعمال تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع تنسيق الجامعات 2022 أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق الـ15 من أغسطس الجاري، والتي انطلقت أمس.

رابط موقع تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

ويمكن لطلاب المرحلة الأولى من تسجيل رغباتهم عبر الموقع الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع إمكانية تسجيل رغبات المرحلة الأولى من خلال الضغط هنــــــــــــــا.

تنسيق الجامعات 2022.. طريقة تسجيل رغبات المرحلة الأولى

1- الدخول إلى موقع تنسيق الجامعات 2022 بالضغط هنـــــــــا.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

3- كتابة الرغبات مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي

4- تحديد أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

5- اختيار الكلية أو المعهد التي يرغب الطالب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

6- اختيار قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته.

7- اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

8- مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

9- طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

10- حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على الحاسب الشخصي للطالب.

موعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 في الـ7 مساءً في آخر موعد لـ تسجيل رغبات المرحلة الأولى على موقع التنسيق 15 أغسطس 2022.

الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى اعتبارًا من يوم أمس الخميس وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق الـ15 من الشهر نفسه، ويكون الحد الأدنى لتلك المرحلة كما يلي:

- الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد طلابها 22475.

- الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وعدد طلابها 15220.

- الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر وعدد الطلاب بها 80063.

وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 117758، حيث تتواصل أعمال تسجيل الرغبات من قبل الطلاب، حتى الاثنين المقبل.