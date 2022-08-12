يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين، خلال الأونة الأخيرة، عن طريقة تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2022، وذلك لأجهزة الأندرويد وآيفون.

وتوفر شركة الطاقة السعودية، تطبيقًا يعمل على جميع الأجهزة الذكية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، ويمكن الاطلاع على جميع الخدمات وكافة المعلومات المتعلقة بفاتورة الكهرباء التي تقدمها الشركة من خلال التطبيق، وذلك عن طريق تحميله على الجوال الذي يتوافق مع العديد من الأجهزة المختلفة سواء لأجهزة أندرويد أو آيفون.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2022، على أجهزة أندرويد أو آيفون IOS، وهي على النحو التالي:-

طريقة تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

ويمكنكم الآن تحميل تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، على أجهزة أندرويد Android، من خلال النقاط التالية:-

- يتم تنزيل التطبيق من متجر Google Play من هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

- من خلال متجر Google Play انقر فوق رابط التنزيل.

ويمكنكم أيضا تحميل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء لأجهزة iPhone، من خلال النقاط التالية:-

- أطلقت شركة السعودية للكهرباء أيضًا تطبيقًا خاصًا بفئة معينة باستخدام جهاز iPhone أو iOS.

- أصبح بإمكانك الاستمتاع بجميع الخدمات من خلال هذا التطبيق

- يمكنك تنزيل التطبيق مباشرة من App Store من هذا الرابط (اضغط هنـــــــا).

كيف تنشئ حساب على تطبيق الكهرباء؟

لانشاء حساب جديد على تطبيق فاتورة الكهرباء في السعودية يجب اتباع الخطوات التالية:

- قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول.

- افتح التطبيق الخاص بك ثم انقر فوق رمز التسجيل الجديد.

- انقر فوق رمز التسجيل.

- انقر فوق الأيقونة الشخصية ثم انظر التعليمات.

- انقر فوق رمز البدء.

- حدد جنسيتك وحدد نوع الهوية الخاصة بك.

- أضف رقم التعريف الخاص بك في الحقل المخصص.

- الرجاء ادخال تاريخ ميلادك ثم انقر فوق أيقونة استمر.

- أضف رمز تأكيد التحقق الوارد.

- الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

- قم بتسجيل كلمة مرور جديدة.

- أدخل رمز التحقق المرئي.

- أدخل عنوان بريدك الالكتروني.

- افتح رسالة التنشيط وانقر فوق رمز التنشيط.

- أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

- قم بتدوين العنوان.

- انقر فوق رمز (حفظ) لإكمال إنشاء الحساب.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

أطلقت شركة الكهرباء السعودية تطبيقًا للاستعلام عن فواتير الكهرباء كما يوفر هذا التطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية مثل:

- القدرة على تسجيل مشتركين جدد.

- خدمة حسابي لتعريف الحسابات وبدء الخدمات وإيقافها.

- خدمة نقل الملكية.

- خدمة الإبلاغ عن الحساب إذا لم تكن تخص المشترك.

- خدمة طلب الفاتورة.

- خدمة عرض التقسيط.

- خدمة مركز الرسائل.

- خدمة طلب الحجز.