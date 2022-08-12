مع اقتراب انتهاء طلاب الثانوية العامة من المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2022، يبحث جميع الطلاب والطالبات عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، والتي المقرر لها أن تبدأ من 89%.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، والتي يبحث عنها الطلاب بشكل متكرر، وهي على النحو التالي:-

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

ووفقًا لتصريحات سابقة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 – 2022، قال إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة هذا العام بلغت 75.04% وهي نسبة أكثر من العام الماضي الذي بلغ 74.04%.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تنسيق الجامعات 2022، سيكون منخفض كتنسيق الجامعات2021، حيث أن نسبة النجاح كانت مقتربة من العام الماضي وهو ما يمكن أن يضع ملامحًا إلى مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، كما أن هذا العام يوجد العديد من الأماكن الشاغرة التي أتيحت حديثًا داخل الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية.

توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم

ويمكن التنبؤ بمؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي علوم، من خلال النظر بتنسيق المرحلة الثانية 2021 علمي علوم، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لعام 2022

ويذكر أن المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2022، انطلقت أمس الخميس وستستمر حتى 5 أيام، على أن تنتهي يوم الاثنين 15 أغسطس 2022، وذلك للفئات التالية:

- الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب 22475.

- الشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب 15220.

- الشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب 80063.

بإجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 إلى 117758.

تسجيل رغبات الطلاب بتنسيق الجامعات 2022

ويقوم الطالب بتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

ويمكن تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022 من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.