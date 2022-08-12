بقيمة 5 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ارتفاعًا جديدًا، بعد أن شهدت انخفاضًا خلال التعاملات الصباحية، وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1792 دولارا للأوقية، بارتفاع نحو 0.2% خلال تعاملات اليوم.

وطرأ على أسعار الذهب، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة، ونرصد آخر تحديث لأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



الأوقية: 1792 دولار

عيار ٢١: 1044 جنيه

عيار ٢٤: 1193 جنيه

عيار ١٨: 895 جنيه

عيار ١٤: 698 جنيه

جنيه ذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8352 جنيه

أسعار الذهب العالمي



تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0835 انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة تقريبا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.35 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2275.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 957.84 دولار للأوقية.



استقر سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، حسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg".



وظل سعر الدولار اليوم لدى البنك الأهلي عند 19.1 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

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وبقي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB عند 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وتتجه توقعات خبراء السوق إلى وصول سعر الدولار لمستوى 20 جنيها بشكل تدريجي في إشارة إلى احتمال ارتفاع سعر الصرف في حدود 10 إلى 15%، تزامنا مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 20% خلال النصف الأول من 2022 إلى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الصادرات غير البترولية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

