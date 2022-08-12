يرغب معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية، في الاطلاع على الإعلان عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة "منصة مسار الإلكترونية".

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر نظام جدارة "منصة مسار الإلكترونية"، للمرشحين مبدئيا لشغل 11547 وظيفة، ويستطيع المتقدمون الاستعلام عن النتيجة عبر حساباتهم في نظام جدارة في منصة مسار.

ويأتي ذلك تمهيدا لاختيار المرشحين بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز الاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، وذلك خلال الفترة ما بين 16 محرم 1444 هـ إلى 27 محرم 1444 هـ.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط نظام الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444، وخطوات الحصول على النتيجة عبر منصة جدارة مسار الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

أسماء المرشحين في نتائج الوظائف التعليمية 1444

كشفت وزارة التعليم السعودية عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444، ودعت لاستكمال مسوغات واشتراطات شغل الوظائف الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة التعليم، حيث يمر المترشحون في رحلتهم التوظيفية من خلال المراحل التالية:

- الترشيح للوظائف التعليمية.

- ظهور نتائج الترشيح المبدئي لشغل الوظائف التعليمية.

- استكمال مسوغات واشتراطات الوظيفة الشاغرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.

- وبعد الاجتياز، يتم الإشعار بالترشيح النهائي، لإنهاء إجراءات شغل الوظائف.

نتائج الترشيح عبر نظام جدارة الإلكتروني مسار 1444

للحصول على أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر منصة مسار، نقوم باتباع الخطوات التالية:

- قم بتسجيل الدخول إلى نظام جدارة مسار (اضغط هنـــــــا).

- قم بتعبئة البيانات الخاصة بالتقديم على الوظائف التعليمية.

- قم بالنقر على دخول.

- اختار خانة استعلام نتائج الوظائف التعليمية.

- وبعدها تظهر نتائج أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.

شروط ومسوغات الوظائف التعليمية 1444

وضعت وزارة التعليم السعودية شروطا للترشيح النهائي للوظائف الشاغرة، لا بد من استكمالها في مواعيدها المحددة، وبعد استكمال الشروط والمسوغات يتم إشعار المرشحين بموعد ومقر المقابلة، عبر رسائل نصية (SMS)، وتتمثل الاشتراطات في ما يلي:

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم بمقر الوظيفة.

- ولا بد من استيفاء المتطلبات في الفترة من 16 محرم 1444 هـ إلى 27 محرم 1444 هـ.

المقابلات عقب نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

لاجتياز المقابلات الشخصية، بعد القبول في الوظائف التعليمية، ينبغي على المترشحين الالتزام ببعض الإرشادات، تتمثل أهم هذه الإرشادات فيما يلي:

- السمات الشخصية: حسن المظهر، واللياقة والتلطف في المعاملة، وعدم الانفعال والثقة في النفس.

- الاتجاهات والقيم: الالتزام بقيم التسامح والاعتدال.

- مهارات الاتصال والإقناع: الموضوعية، وقوة الأدلة، واحترام رأي الغير.

- الثقافة العامة، ومعلومات عن مختلف القضايا الاجتماعية والتربوية.