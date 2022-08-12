ننشر كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي.. والمؤشرات والحد الأدنى وموعد تسجيل الرغبات

يريد الطلاب معرفة كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي، تزمنًا مع فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمس لاستقبال رغبات الطلاب ضمن المرحلة بتنسيق الكليات 2022.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي، كذلك درجات القبول بالجماعات الحكومية قسم أدبي، وموعد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق 2022.

كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي

تعتبر كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي مختلفو متعددة، لذا أمام طلاب أدبي كافة الاختيارات للالتحاق بالكليات والجامعة الذي يريدها الطالب، وفيما قائمة بدرجات القبول في أبرز كليات ومعاهد المرحلة الثانية بتنسيق العام الماضي.

كليات المرحلة الثانية 2022 أدبي

آداب انتساب موجه الفيوم 264.0

تربية (طفولة) دمنهور 264.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 264.0

آداب انتساب موجه دمياط 264.0

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 264.0

تجارة انتساب موجه بور سعيد 264.0

تجارة انتساب موجه طنطا 264.0

تجارة انتساب موجه أسوان 264.0

آداب انتساب موجه دمنهور 264.0

تجارة انتساب موجه السويس 263.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 263.0

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 263.0

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 263.0

آداب انتساب موجه أسوان 263.0

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 263.0

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 263.0

آداب انتساب موجه العريش 262.5

حقوق الإسكندرية 262.0

تربية الوادي الجديد 262.0

تربية نوعية بنها 262.0

تجارة انتساب موجه العريش 262.0

تجارة انتساب موجه بني سويف 262.0

آداب انتساب موجه بني سويف 262.0

تجارة انتساب موجه أسيوط 261.0

حقوق الزقازيق 261.0

حقوق حلوان 261.0

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 261.0

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 261.0

آداب انتساب موجه أسيوط 261.0

حقوق أسوان 260.0

دار العلوم الفيوم 260.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي 260.0

تجارة انتساب موجه سوهاج 260.0

آداب انتساب موجه المنيا 260.0

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 259.0

آداب انتساب موجه سوهاج 259.0

حقوق الفيوم 259.0

حقوق بنها 259.0

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 259.0

حقوق المنصورة 259.0

تربية العريش 259.0

حقوق انتساب موجه حلوان 259.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 258.0

حقوق أسيوط 258.0

تربية (طفولة) السويس 258.0

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 258.0

حقوق طنطا 258.0

حقوق بني سويف 258.0

أقتصاد منزلى حلوان 258.0

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 258.0

دار العلوم المنيا 258.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 258.0

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 257.0

حقوق انتساب موجه بنها 257.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 257.0

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 257.0

تربية نوعية أسيوط 257.0

دار العلوم أسوان 256.0

أقتصاد منزلى العريش 256.0

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 256.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 256.0

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 255.0

حقوق كفرالشيخ 255.0

تربية أسوان 255.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 255.0

حقوق مدينة السادات 255.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 254.0

تربية نوعية الفيوم 254.0

حقوق انتساب موجه أسوان 254.0

تربية (طفولة) سوهاج 254.0

تربية نوعية جنوب الوادي 254.0

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 254.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 254.0

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 254.0

حقوق انتساب موجه طنطا 253.0

تربية نوعية مطروح 253.0

خدمة اجتماعية حلوان 253.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 252.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 252.0

حقوق انتساب موجه المنصورة 251.0

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 250.0

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 250.0

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 250.0

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 250.0

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250.0

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249.0

تربية رياضية بنين الإسكندرية 249.0

الفني لترميم الآثار بالاقصر 249.0

تربية رياضية بنات العريش 249.0

تربية نوعية المنوفية بأشمون 249.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249.0

العالي ترميم الآثار بأبي قير 248.0

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 247.5

خدمة اجتماعية الفيوم 247.0

تربية نوعية دمياط 247.0

تربية (طفولة) الوادي الجديد 246.0

الفني التجارى ببنها 246.0

تربية نوعية سوهاج 246.0

سياحة وفنادق مدينة السادات 246.0

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246.0

سياحة وفنادق المنصورة 246.0

الفني التجارى بدمنهور 245.0

خدمة اجتماعية أسوان 245.0

خدمة اجتماعية أسيوط 244.0

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 244.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 244.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243.0

الفني للفنادق الاسكندريه 243.0

تربية رياضية بنين بنها 242.5

تربية رياضية بنين طنطا 242.0

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242.0

الفني التجارى بقويسنا 241.0

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 241.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240.0

الفني للفنادق المطريه 240.0

تربية نوعية فنية مطروح 240.0

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) 239.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239.0

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 238.0

تربية نوعية فنية طنطا 238.0

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط 238.0

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 238.0

الفني التجارى بالاسكندريه 238.0

الفني التجارى بالروضه 238.0

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 238.0

تربية نوعية موسيقية المنيا 238.0

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 238.0

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 238.0

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات 238.0

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 238.0

الفني التجارى بالزقازيق 238.0

تربية فنية المنيا 238.0

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر 237.0

الفني التجارى بالمنصوره 237.0

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 237.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

الفني التجارى باسيوط 236.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 235.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 235.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 235.0

تربية رياضية بنين مطروح 234.0

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 234.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 234.0

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 234.0

الفني التجارى بسوهاج 234.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 233.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 233.0

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 233.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 233.0

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 233.0

العالي خدمه اجتماعيه بنها 233.0

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 233.0

تربية نوعية فنية أسيوط 232.0

الفني التجارى بطنطا 232.0

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 232.0

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 232.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 232.0

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 232.0

الفني التجارى بقنا 231.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 231.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 231.0

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 230.0

الفني التجارى بشبرا 230.0

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 230.0

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 230.0

تربية رياضية بنين الزقازيق 230.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات 230.0

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه 230.0

الفني التجارى باسوان 229.0

ش.مطاعم فني سياحة مطريه 229.0

الفني التجارى بالمطريه 229.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 229.0

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 229.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة ادارة) 228.0

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 228.0

تربية رياضية بنين حلوان 228.0

تربية (طفولة) أسوان 228.0

الفني التجارى بدمياط 228.0

الفني التجارى بالعريش 228.0

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 228.0

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 228.0

العالي للغات بمصر جديده 228.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 227.0

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 227.0

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 227.0

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 227.0

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية 227.0

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 227.0

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 227.0

تربية نوعية فنية الإسكندرية 227.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة نظم) 227.0

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربى وإنجليزي 226.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) 226.0

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 226.0

تربية نوعية فنية دمياط 226.0

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 225.5

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس 225.0

تربية نوعية فنية بنها 225.0

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 225.0

نظم معلومات ادارية قطاميه 225.0

الفني التجارى ببور سعيد 225.0

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 225.0

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم 224.0

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 224.0

معهد المنيا العالى للغات 224.0

الفني للفنادق بور سعيد 224.0

العالي للغات 6 اكتوبر 224.0

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ 224.0

الفني التجارى بالمحله الكبرى 224.0

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 224.0

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 224.0

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات 223.0

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 223.0

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 223.0

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 223.0

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 223.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة 223.0

العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج 223.0

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس 223.0

الفني للفنادق قنا 223.0

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 223.0

تربية رياضية بنين مدينة السادات 223.0

تربية نوعية أسوان 223.0

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة 223.0

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 223.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 223.0

تربية فنية حلوان بالزمالك 222.5

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 222.0

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 222.0

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 222.0

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر 222.0

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة 222.0

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 222.0

المعهد العالي للغات بالمنصورة 222.0

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 221.0

تربية رياضية بنين السويس 221.0

ش.مطاعم فني سياحة قنا 221.0

تربية رياضية بنين الفيوم 221.0

تربية رياضية بنين المنيا 221.0

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 221.0

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 221.0

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 221.0

تربية نوعية موسيقية أسيوط 221.0

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 221.0

تربية رياضية بنين أسيوط 221.0

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 221.0

تربية موسيقية حلوان 220.0

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه 220.0

تربية نوعية فنية بور سعيد 220.0

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره 220.0

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 220.0

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الإلى بالتجمع الأول (شعبة التسويق) 220.0

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 220.0

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج 220.0

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات 219.0

الفراعنة العالي إدارة أعمال 219.0

معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه 219.0

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 219.0

ع.دولى اعلام مدينةالشروق 219.0