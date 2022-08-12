في الدوري الإسباني 2022/2023.. موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو والقنوات الناقلة

تصدرت مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو محرك بحث جوجل للأكثر طلبا من جماهير كرة القدم المصرية، حيث تعتبر مواجهة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني الموسم الجديد 2022/2023 من المواجهات المنتظرة الشرسة.

وفيما يلي تقدم بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو ي الدوري الإسباني الموسم الجديد 2022/2023 والقنوات لناقلة.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

يتجهز فريق برشلونة لافتتاح الليجا بأولى المواجهات، حيث يواجه رايو فاليكانو في أولى مباريات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022/2023.

برشلونة ضد رايو فاليكانو

وأعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد رايو فاليكانو يوم السبت المقبل الموافق الثالث عشر من شهر أغسطس الجارى ضمن فعاليات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

وتذاع مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو على شبكة قنوات بين سبورت بريميوم 1.