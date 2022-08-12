غياب صلاح.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا

قائمة المرشحين لأفضل لاعب في أوروبا

عبر حسابه الرسمي في تويتر، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بحائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي 2021 – 2022. سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الفائز خلال حفل قرعة دوري ابطال أوروبا يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري. تعتبر الجائزة واحدة من الجوائز الفردية المميزة التي تقدمها اليويفا لأفضل لاعب في الدوريات الأوروبية.

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالكشف القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في اوروبا. ضمت تلك القائمة تصدر لاعب الفريق الملكي ريال مدريد كريم بنزيما للقائمة، مع تواجد الفرعون المصري محمد صلاح في المرتبة السابعة. أما عن ترتيب المرشحين بجائزة أفضل لاعب في اوروبا حسب ما أعلنته اليوفيا هو كالتالي:

كريم بنزيما – ريال مدريد تيبور كورتوا – ريال مدريد كيفن دي بروين – مانشستر سيتي روبرت ليفاندوفسكس – (لاعب برشلونة الحالي عن مشاركته مع فريق السابق بايرن ميونخ) لوكا مودريتش – ريال مدريد ساديو ماني – (لاعب بايرن مينونخ الحالي عن مشاركته مع فريقه السابق ليفربول) محمد صلاح – ليفربول كيليان مبابي – باريس سان جيرمان فينيسوس جونيور – ريال مدريد فيرجيل فان ديك - ليفربول

هنا نرى سيطرة لاعبي ريال مدريد وليفربول على قائمة المرشحين للفوز بجائز اليوفيا لأفضل لاعب في أوروبا. تشر الكثير من التقارير على أن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما سيكون صاحب الجائزة.

الدوريات الأوروبية وشعبيتها في الشرق الأوسط

تحظى الدوريات الأوروبية في كرة القدم بشعبية كبيرة في الدول العربية والشرق الأوسط. فهي تقدم الكثير من الإثارة حيث تشاهد أفضل اللاعبين في اللاعبين يتنافسون طوال الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري. حتى الجولات الأخيرة من المنافسة، يكون من الصعب في بعض المواسم توقع بطل الدوري وهو ما ظهر في الموسم الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث كانت الجولة الأخيرة هي التي تحدد بطل الدوري بعد منافسة مثيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي.

لذا، يحرص محبي الرياضة من الدول العربية على متابعة الدوريات الأوروبية، ومعرفة أخبار الجوائز الفردية التي يحصل عليها اللاعبين وخاصة أن البعض منهم عرب مثل محمد صلاح ورياض محرز. الكثير من المواقع العالمية تتخصص في عرض إحصائيات دقيقة وتوقعات لنتائج الدوريات الأوروبية والعربية والعالمية أيضًا مثل كاس العالم لكرة القدم مثل yyy موقع الرياضة. يقدم الموقع احتمالات لكافة مباريات الدوريات الأوروبية، ويحصل اللاعبين على جوائز نقدية عند توقع النتيجة الصحيحة للمباراة.

الجدير بالذكر أن الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي على وجه التحديد بدأ مبكرًا عن الموعد المعتاد. فلقد تم وضع موضوع مقترح من بعض أندية الدوري الإنجليزي لتوقف الدوري خلال فترة إقامة منافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 التي يستضيفها قطر. فالكثير من اللاعبين الإنجليز سيشاركون رفقة منتخب بلادهم في البطولة وهو ما سيؤثر على إداء أنديتهم خلال تلك الفترة. ولقد وافقت رابطة الاتحاد الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على هذا المقترح.

كيفية اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في اوروبا

تعتمد عملية اختيار أفضل لاعب في أوروبا بشكل أساسي على عملية التصويت. في البداية، تتولى اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عملية اختيار اللاعبين المرشحين وتصنيفهم حسب الإنجازات الجماعية والفردية مع أنديتهم بغض النظر عن مشاركاتهم مع منتخباتهم. ييتم عرض القائمة للتصويت حيث يتم دعوة مجموعة من الصحفيين الرياضيين الذين يتم اختيارهم من قبل اليويفا . بعد عملية التصويت وفرز النتائج، يتم الإعلان عن الفائز خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2023.

القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة

تم الكشف أيضًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2021 – 2022. شهدت القائمة غياب النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول. على الرغم من تحقيق بعض الألقاب مع ناديه مثل كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة الدرع الخيرية، إلا أنه خسر نهائي دوري الأبطال ولقب الدوري الإنجليزي. هذا ما أدى إلى استبعاده من القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة والتي تضم:

1- كريم بنزيما – مهاجم ريال مدريد

على الرغم من نواجه في صفوف الملكي لسنوات، إلا أن نجمه لمع بشكل خاص مع رحيل كرستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، وهو الأمر الذي أعطاه الكثير من الحافز لكي يظهر بشكل لائق ويثبت مكانته. لقد كان بالفعل محل الثقة وكان أحد أبطال ريال مدريد الذين ساهموا بفوز الفريق بالدوري الإسباني، الفوز بدوري أبطال أوروبا، الفوز بكأس السوبر الأوروبي وحقق المزيد من الجوائز الفردية. بهذا، يتربع كريم بنزيما على المركز الأول للمشرحين بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

2- تيبو كورتوا – حارس مرمى ريال مدريد

أنه أحد جنود ريال مدريد الذين ساهموا أيضًا بشكل كبير في فوز النادي بالمزيد من الألقاب. تصدى كورتوا للهجمات المختلفة من المنافسين، واصبح الأسد الذي يحمي عرين الملكي. يأتي حارس مرمى ريال مدريد في المرتبة الثانية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

3- كيفين دي بروين – لاعب وسط مانشستر سيتي

لاعب خط وسط مانشستر سيتي والذي حقق المزيد من النجاح خلال الموسم الماضي. اللاعب البلجيكي ساهم في إحراز لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم لصالح فريقه، كما أنه قدم أداء متميز في منافسات دوري أبطال أوروبا، ولكنه خسر في المراحل الإقصائية في مواجهة ريال مدريد.