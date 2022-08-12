الضرائب": تخفيض المهلة الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه اعتبارا من أول أغسطس الحالي قد تم تخفيض مهلة الـ 6 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية وذلك طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية.

وأضاف توفيق في بيان اليوم، أنه بدءا من /1 1 2023/ سيتم إرسال الفواتير لحظيا على المنظومة خلال نفس يوم الإصدار موضحا أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيا إلى أن يتم إلغاؤها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيا.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان أو مأمورية الشركات المساهمة أو مأمورية الاستثمار أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم أو من خلال الزيارات الميدانية ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395