ينتظر العديد من المعلمين السعوديين، إعلان نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444 والتي قاموا بالتقديم عليها، وكانت قد بلغت نحو 11547 وظيفة شاغرة، حيث أن الوزارة قد خصصت رابط مباشر للاستعلام عن نتائج القبول في تلك الوظائف التي كانت قد بدء التسجيل بها منذ تاريخ 2 محرم 1444، وانتهت فترة التسجيل في تاريخ 9 محرم الموافق 7 أغسطس الحالي 2022.

وبحسب مصادر رسمية خاصة بوزارة التربية والتعليم السعودية، سيكون موعد إعلان نتائج القبول في الوظائف التعليمية 1444 اعتبارا من تاريخ 13 أغسطس 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444.. إعلان أسماء المقبولين عبر منصة جدارة مسار الإلكترونية، وهي على النحو التالي:-

نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444

من الأرجح أن وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية، ستعلن قريبا عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1444، حرصًا منها على تعيين معلمين ذو كفاءة عالية في مختلف الوظائف الشاغرة.

والجدير بالذكر أن قطاع عريض من المعلمين في مختلف أنحاء المملكة مهتمين بتلك الوظائف التعليمية، وبالتالي حرصت الوزارة أيضًا على تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج القبول من خلال إتباع المعلمين الخطوات التالية:

- يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

- بعد ذلك يجب الدخول إلى أيقونة الاستعلام عن نتائج وظائف وزارة التعليم في المملكة السعودية.

- ثم تظهر النتيجة مباشرة طبقا لبيانات المعلم المرشح.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

يرغب معظم المعلمين المتقدمين في معرفة الطريقة الخاصة بحساب نقاط المفاضلة لمعرفة نتائج الوظائف التعليمية 1444 التي تقدموا إليها، بالإضافة إلى أنه يتم احتساب النسبة المئوية للتقدير التراكمي التي تقدر بنحو 40% من العدد الكلي، ثم حساب نقاط التقدير التراكمي من خلال ضرب درجة البكالوريوس في 0.4.

كما أنه يتم أيضا حساب اختبار القدرات من خلال ضرب درجة المعلم في الاختبار في 0.4، ثم حساب عدد درجات سنة التخرج كذلك بالنظر إلى عدد السنوات بحيث يحصل على كل عام مر على تخرج المعلم درجتين، وبالتالي تحصل المفاضلة في المعلمين.