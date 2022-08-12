انكماش اقتصاد روسيا خلال الربع الثاني

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الجمعة، انكماش الاقتصاد الروسي خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عام، رغم أن الانكماش جاء أقل من التوقعات.

وبحسب البيانات الصادرة، اليوم، تراجع إجمالي الناتج المحلي لروسيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4% سنويا على خلفية تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني أعاد حجم إجمالي الناتج المحلي لروسيا إلى مستواه قبل 4 سنوات، ليصبح الاقتصاد على الطريق لتسجيل أطول فترة تراجع على الإطلاق رغم أنه أقل من التوقعات.

وبحسب تقديرات بلومبرج إيكونوميكس فإن حجم الاقتصاد الروسي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي تراجع إلى نفس حجمه خلال 2018.

وقال ألكسندر إيزاكوف الخبير في الاقتصاد الروسي، إن الاقتصاد سيفقد حصيلة 4 سنوات من النمو ويعود إلى حجمه عام 2018 خلال الربع الثاني، ونحن نتوقع تباطؤ وتيرة الانكماش حتى الربع الأخير من العام المقبل، بفضل استمرار الطلب الاستهلاكي نتيجة السياسة النقدية المرنة من جانب البنك المركزي الروسي، ومع ذلك نتوقع انكماش الاقتصاد الروسي مجددا بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل نتيجة تراجع الصادرات بسبب الحظر الأوروبي على استيراد النفط الخام من روسيا.

في الوقت نفسه نشر البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة مسودة توقعاته للسنوات الثلاث المقبلة، حيث لا يتوقع عودة الاقتصاد الروسي إلى النمو بمعدل يتراوح بين 5ر1% و5ر2% قبل حلول 2025، كما أبقى البنك على توقعاته للاقتصاد للفترة من 2022 حتى 2024، حيث يتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 4 و6% خلال العام الحالي ثم بمعدل يتراوح بين 1 و4% خلال العام المقبل.