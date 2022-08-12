يبحث عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء في مصر، بشكل لافت للنظر عن موعد مباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

وستقام مباراة الاهلي والمقاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 14/8/2022، على ملعب الاهلي we السلام، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر 2021-2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر

موعد مباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 14 أغسطس 2022، على ملعب الاهلي we السلام، في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المفتوحة On Time Sports 1 HD، مباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر، مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة بمثول كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والمقاصة في كأس مصر

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود المتولي - محمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو.

خط الهجوم: حسام حسن.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاصة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: مصطفى كاجو - أحمد صبيحة - أحمد منعم - علي فتحي.

خط الوسط: سيرجي إريك - محمد محسن ليلة - سعيد الونش.

خط الهجوم: كريم حلاوة - أتولا - حسام عبدالواحد.

مشوار الاهلي والمقاصة حتى دور الـ16

وتأهل النادي الاهلي لدور الـ16 عقب الفوز على فريق المصري بالسلوم بدور الـ32 بنتيجة 0/1 سجله أحمد عبد القادر، فيما تأهل مصر المقاصة للدور ذاته بعدما تخطى عقبة بني عبيد، الذي يلعب في دوري القسم الثالث، بهدفين نظيفين.