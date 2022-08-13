كليات المرحلة الثانية علمي رياضة 2022

تنسيق علمي رياضة 2022مرحلة ثانية، هو اكثر ما يشغل طلاب الثانوية العامة 2022 والذين حصلوا علي مجموع اقل من 83.17%املٱ منهم بالالتحاق بكلية الهندسة أو كلية الحاسبات والمعلومات.

مؤشرات المرحلة الثانية علمي رياضة

من المتوقع وجود كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية في تنسيق المرحلة الثانية، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من شعبة علمي رياضة 15 ألفًا و220 طالبا وطالبة، وهو أقل من العدد المقبول في تلك الكليات.

كما صرح المجلس الأعلى للجامعات أن كليات الهندسة سوف تقبل مثل عدد الطلاب بالعام الماضي الذي بلغ نحو 17 ألف طالب وطالبة وزعوا على 26 كلية هندسة، مؤكدا علي وجود أماكن شاغرة في كليات الهندسة.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

سوف يتم فتح مكاتب التنسيق لتقديم رغبات الطلاب للمرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة المرحلة الاولي والتي من المقرر إعلانها بعد 72ساعة من غلق المرحلة، حيث تم فتح مكاتب التنسيق لتسجيل رغبات المرحلة الأولي يوم الخميس 11اغسطس وتستمر حتي يوم الاثنين 15اغسطس.

يذكر ان الحد الأدنى للمرحلة الأولى قد جاء كالاتي:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، وعدد الطلاب: 22475

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، عدد الطلاب: 15220

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، وعدد الطلاب: 80063

تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

ويقوم الطالب بتسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق من خلال الرابط التالي:

www.Tansik.Egypt.gov.eg



تنسيق علمي رياضة 2022 مرحلة ثانية

يبحث طلاب علمي رياضة عن المؤشرات الأولية لتنسيق كليات المرحلة الثانية للتعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات بصورة تقريبا، حيث تشير الاحصائيات إلى ارتفاع بسيط في مجاميع الكليات عن العام الماضي حيث بلغ نسبة الارتفاع من 1-2.5%،ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح في شعبة علمي رياضة بنسبة 8% عن العام الماضي.



تنسيق المرحلة الثانية (علمي رياضة)2021

كلية الهندسة 79.75%.

كلية التخطيط العمرانى 78.78%.

كلية الفنون التطبيقية 77.31%.

كلية الحاسبات والمعلومات 75.12%.



مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية (علمي رياضة)2022

كلية الهندسة 82%

كلية التخطيط العمرانى 79%

كلية الفنون التطبيقية 78%

كلية الحاسبات والمعلومات 77%