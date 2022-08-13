جلسة طارئة بالبرلمان المصري خلال ساعات وتعديل وزاري محتمل "تفاصيل"

تعديل وزاري موسع.. تفاصيل

تعديل وزاري، زادت التكهنات حول الجلسة الطارئة للبرلمان المصري، التي دعا لها المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، يوم أمس الجمعة، تزامنا مع تداعيات كبيرة، على رأسها سد النهضة.

تعديل وزاري

وتوقع الكثيرون حدوث تعديل وزاري موسع إلى جانب حركة محافظين كبيرة، نظرا لظرف إعلان الجلسة الطارئة، والتي تعقد في الـ12 ظهر اليوم السبت، من أجل نظر أمر عاجل حسبما أعلن أمين عام المجلس.

تعديل وزاري محتمل

ورجح الكثيرون أن تكون الجلسة الطارئة بالنواب بسبب الإعلان عن تعديل وزاري وأمر خطير، وذلك لأن اليوم السبت هو إجازة برلمانية للنواب، ممتدة حتى أكتوبر المقبل، ما يؤكد أهمية الجلسة الطارئة.

تعديل وزاري

جلسة طارئة تعديل وزاري مرتقب

وتساءل المصريون عن سبب الإعلان عن جلسة طارئة بالنواب، وتحديدا في ذلك التوقيت، لتزيد التوقعات بشن وجود تعديل وزاري موسع وحركة جديدة للمحافظين، إلى جانب إمكانية مناقشة ما وصل إليه ملف سد النهضة.

اللوائح الداخلية التي يستند عليها عند إجراء تعديل وزاري

حددت اللائحة الداخلية للمجلس والدستور المصري حالات إجراء تعديل وزاري والذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، وهو ما نظمته المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

تعديل وزاري بأغلبية الحاضرين

كما تنص المادة 129 أنه حال كانت الجلسة فى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء تعديل وزاري بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

كما تنص المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع، بناء على عدة خطوات يتم تتبعها.

تعديل وزاري مرتقب

خطوات إجراء تعديل وزاري

- التشاور مع رئيس الحكومة.

- إرسال كتاب إلى البرلمان يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل بها.

- رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

- فى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة من أجل مناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

- الموافقة على إجراء تعديل وزاري جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.

- إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.

تعديل وزاري موسع

وتتضمن المادة 146 مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

- يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع وتنص على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

التعديلات الوزارية حسب الدستور

نصت المادة 147 من الدستور المصري على أن أي تعديل وزاري يمكن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية ومن خلال هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.