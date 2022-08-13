سعر الدولار اليوم السبت 13 اغسطس 2022

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13-8-2022، أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 19.1 للشراء، 19.16 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.



وفى بنك الإسكندرية سجل 19.12 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.09 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع



أعلى سعر لشراء الدولار



وتقدم بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.15جنيه للشراء

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعها الاخير.

وقالت اللجنة في تقرير صادر عنه أنه تقرر تثبيت أسعار الفائدة علي سعر الإيداع بنسبة 11.25% والاقتراض لليلة واحدة 12.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

وقررت اللجنة أيضا الابقاء علي سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.



19.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.



19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.12 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.15 جنيه للشراء.



19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

تراجع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 10-8-2022

أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 10-8-2022

ترقب التضخم

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".



اسعار العملات اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.



