“كيفية استخراج النتائج منصة مدرستي برقم الهوية

يمكن نظام نور ولي الأمر مدرستي، من خلالها الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يتم الاستعلام عن النتائج برقم الهوية الوطنية للطالب عبر بوابة نور الإلكتروني، في السطور التالية نقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 202 عبر نظام نور ولي الأمر مدرستي 1443.

كيفية الاستعلام عن نظام نور ولي الأمر مدرستي

ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يتم استخراج نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية للمراحل التعليمية المختلفة من الابتدائي حتى الثانوية مرورًا بالمتوسطة من خلال بوابة نور التعليمية الالكترونية، ويأتي هذا على النحو التالي:

زيارة منصة نور الالكترونية التعليمية من خلال متصفح الانترنت.

ثم أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدها أنقر لكتابة رمز التحقق المرئي.

ثم اضغط بعدها على تسجيل الدخول.

حدد بعدها الفصل الدراسي، ثم اضغط على بحث لتظهر لك جميع بيانات نتيجة الطالب.

اضغط على إشعار نتيجة الطالب لتظهر لك عى الفور.

نتائج الطلاب عبر نظام نور 1443

أشارت منصة نور التعليمية الإلكترونية إلى الإعلان عن نتائج الطلاب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 1-12-1443 حيث أوضحت المنصة أنه سيتاح إغلاق الدرجات في يوم الخميس 1-12 ليتم هذا وفق المراحل التعليمية حسب التوقيات التالية:

المرحلة الابتدائية: من السابغة صباحًا، وإلى 12 مساءً من ظهر اليوم.

المتوسطة والثانية: من الثانية عشرة مساءً، وحتى الثالثة مساءً

جميع المراحل، من الثالثة مساءً، حتى الساعة السابعة صباحًا.

تقديرات الطلاب بالمراحل التعليمية 1443

الامتياز تتراوح درجاتها بين 54 و60 درجة.

تتراوح الدرجات بين 48 و53 “تقدير جيد جدًا.

تقدير الجيد، يكون للطلاب الحاصلين على درجات تتراوح بين 42 و47.

المقبلو لمن تتراوح درجاتهم بين 36 و41

الضعيف يكون منصيب الحاصل على درجة 35 فيما أقل.