توضيح مهم من البنك المركزي بشأن استقالة طارق عامر

حقيقة استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي

طارق عامر، ساعات قليلة تفصلنا عن انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب المصري التي تمت الدعوة لها مساء أمس الجمعة، رغم وجود الإجازة البرلمانية، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري موسع ومناقشة بعض الملفات المهمة.

طارق عامر مطلوب

وتصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما انتشرت أنباء عن تقديمه الاستقالة قبل ساعات قليلة من جلسة النواب الطارئة المرتقبة، ليثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

حقيقة استقالة طارق عامر

من جانبه نفى جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري ما تردد عن تقدم محافظ البنك المركزي طارق عامر استقالته من منصبه، مؤكدا أن كل ما يتم تداوله لا يخرج عن كونه شائعات.

مدة طارق عامر محافظ البنك المركزي

وقال جمال نجم إن مدة المحافظ طارق عامر تنتهي في نوفمبر المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية وحده.

شائعة استقالة طارق عامر

وأشار نائب أول محافظ البنك المركزي إلى أن مثل هذه الشائعات التي وصفها بالـ "الملفقة" مثل استقالة طارق عامر لها تأثير سلبي على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية قرابة الـ9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.

دور طارق عامر

ولفت نجم أن طارق عامر ساهم بدور كبير في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي المصري الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية.

طارق عامر والاحتياطي النقدي

وأضاف: "البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وطبقا لمؤشرات شهر يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات معدلات النقد الأجنبي".

هل أخفق طارق عامر محافظ البنك المركزي؟

وتابع: "الحديث عن وجود إخفاق تحت قيادة طارق عامر أصبح أمرا غير واقعي، وأن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وانخفضت الفجوة الدولارية من 3.9 مليار دولار في شهر فبراير الماضي إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي بفضل قرارات البنك المركزي لتنظيم الاستيراد.

آخر اجتماعات طارق عامر

وترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك في ضوء ممارسته عمله المعتاد، ما ينفي إمكانية تقديمه استقالته قبل جلسة البرلمان الطارئة اليوم.

مسيرة طارق عامر

يُذكر أن طارق عامر قد تولى مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، ثم أصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.