خام برنت يُسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3.4%

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة الثاني عشر من أغسطس آب لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

وعند تسوية التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 98.15 دولار للبرميل، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بنحو 3.4%.

أما العقود الآجلة لخام نايمكس فانخفضت عند التسوية بنسبة 2.4% عند 92.09 دولار، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 3.7%.

ويسيطر على السوق مخاوف من أن يؤثر ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

هذا وصرح مسؤول في ميناء لويزيانا بأنه من المتوقع أن تستبدل أطقم العمل جزء تالف من خط للأنابيب بحلول نهاية اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تؤدي تلك الخطوات إلى استئناف الإنتاج في سبع منصات نفطية بحرية أميركية في خليج المكسيك.

وأظهر تقرير أوبك الشهري أمس الخميس أنها خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.1 مليون برميل يوميًا من 3.36 مليون برميل يوميًا بواقع 300 ألف برميل.



وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس 11 آب أغسطس، إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود.

وقالت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط، الذي رفعت فيه توقعاتها للطلب في عام 2022 بمقدار 380 ألف برميل يوميًا "ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة، مما حفز التحول من الغاز إلى النفط في بعض البلدان".

وحذرت الوكالة من أن "هذه المكاسب الاستثنائية، التي تتركز بشكل كبير في الشرق الأوسط وأوروبا، تخفي ضعفًا نسبيًا في قطاعات أخرى"، مشيرة إلى تراجع استخدام الوقود في النقل البري في البلدان المتقدمة وتباطؤ النمو بحلول نهاية العام.

نخفضت أسعار النفط في المعاملات المبكرة الجمعة 12 آب أغسطس، وسط ضبابية تتعلق بتوقعات الطلب استنادًا إلى آراء متضاربة من أوبك ووكالة الطاقة الدولية، لكن عقود الخام تتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحسار مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا أو 0.3%إلى 99.26 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 34 سنتًا أو 03% إلى 94 دولارًا للبرميل.

ويتجه خام برنت صوب الارتفاع بأكثر من 4% خلال الأسبوع معوضًا بعض خسائر الأسبوع الماضي عندما تراجع 14% في أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل نيسان 2020، وسط مخاوف من زيادة التضخم وفع أسعار الفائدة الذي أضر النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

أما خام غرب تكساس الوسيط فإنه بصدد تحقيق زيادة أسبوعية بأكثر من 5%، معوضًا نحو نصف خسائر الأسبوع الماضي.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 بمقدار 260 ألف برميل يوميًا.

وتتوقع الآن زيادة الطلب بمقدار 3.1 مليون برميل

سنويا.

ويتناقض ذلك مع رؤية وكالة الطاقة الدولية التي رفعت توقعاتها لنمو الطلب إلى 2.1 مليون برميل يوميًا بفعل التحول إلى النفط بدلًا من الغاز لتوليد الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز العالمية.