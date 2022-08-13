تعديل وزاري.. توقعات بخروج عدد كبير من الوزراء وحركة محافظين محتملة

مؤشرات التعديل الوزاري المرتقب

تعديل وزاري، يترقب المصريون انعقاد جلسة النواب الطارئة التي دعا المجلس إليها والمقررة ظهر اليوم السبت، الموافق الـ13 من أغسطس 2022، من أجل معرفة الأمر العاجل الذي تطلب الانعقاد في ذلك التوقيت رغم الأجازة البرلمانية.

تعديل وزاري محتمل

وتكهن الكثيرون بوجود تعديل وزاري محتمل يشمل بعض الحقائب الوزارية الهامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعدما أعلن المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، عن انعقاد دعوة النواب لجلسة طارئة.

شواهد التعديل الوزاري

ويتوقع الكثيرون إجراء تعديل وزاري محتمل إلى جانب حركة محافظين موسعة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي شغلت الساحة مؤخرا وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي.

تعديل وزاري

تعديل وزاري في الوزارة رقم 124

وتعتبر حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، هي الوزارة رقم 124 في تاريخ جمهورية مصر العربية، والتي تم تكليفها في السابع من يونيو 2018، بعدما استقال الدكتور شريف إسماعيل لأسباب صحية، وحلف اليمين في 14 من الشهر نفسه أمام رئيس الجمهورية، في تعديل وزاري شمل عددا كبيرا من الوزراء حينها.

تعديل وزاري بحكومة مدبولي

وحدث تعديل وزاري بعدما تولى مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، تضمن الإبقاء على 20 وزيرًا من حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وبقي وزيرًا للإسكان في بادئ الأمر، قبل أن يتفرغ كليا لمهام رئيس الوزراء بعدها.

تعديل وزاري وتفاصيل رئاسة مدبولي للحكومة

وبقيت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بمدة عمل تزيد على 4 سنوات، تضمنت 4 تغييرات في الحقائب الوزارية لأسباب اضطرارية، كان أولها اختيار الدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان خلفًا للدكتور مصطفى مدبولي، في فبراير 2019، كما تولى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة النقل عقب استقالة المهندس هشام عرفات في فبراير 2019.

تعديل وزاري مرتقب

تعديل وزاري في ديسمبر 2019

تولى المستشار عمر مروان حقيبة العدل في تعديل وزاري عام 2019 بدلا من المستشار محمد حسام، وتولى الطيار محمد منار حقيبة الطيران بدلا من الفريق يونس المصري، والمستشار علاء الدين فؤاد لوزارة شئون المجالس النيابية بدلا من المستشار عمر مروان الذي تولى حقيبة العدل.

تعديل وزاري في أكتوبر 2022

وتضمن التعديل الوزاري الأخير الذي حدث في أكتوبر 2021 تولى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالقيام بأعمال وزارة الصحة والسكان، بدلا من الدكتورة هالة زايد.

تعديل وزاري اليوم

توقعات التعديل الوزاري الجديد

أشارت التوقعات إلى وجود تعديل وزاري سيكون هو الأكبر والأوسع خلال الـ4 سنوات الماضية منذ تولي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب إمكانية وجود مفاجآت مرتقبة في التغيير الوزاري دون الكشف الأسماء، بيدَ أنها أكدت على وجود مفاجآت وخروج أسماء تحمل حقائب هامة من الوزارة.