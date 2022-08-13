«طب بيطري وهندسة وحاسبات وألسن».. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022

تنسيق المرحلة الثانية 2022، باتت حديث العديد من الطلب الذين لم سيسعهم الحظ للالتحاق بكليت المرحلة الأولى 2022، لذ يبحثون عن الكليات التي تحظي باهتمام طبير وتكون كليات قمة أيضا وتناسب المجموع الكلي الحاصلين عليه في المرحلة الثانوية لعام 2022، ولم تبدأ المرحلة الثانية 2022 بعد؛ لذا حرصت بوابة الفجر الالكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كليات المرحلة الثانية العلمية والأدبية العام الماضي لمعرفة الكليات التي يتقدم لها طلاب المرحلة الثانية 2022.

وأكد عدد من الخبراء أن تنسيق 2022 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2021، ولكن سيرتفع ارتفاعا طفيفا بالنسبة للعام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدى 0.5% حتى 1%، وهذا ينطبق أيضا على كليات الهندسة والكليات الأدبية، مؤكدين أن بعض كليات القمة سوف تكون في المرحلة الثانية، مثل «طب بيطري وهندسة وحاسبات وألسن»

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبعد انطلاق المرحلة الأولى، فمن المتوقع بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، والتي سوف تغلق يوم الاثنين المقبل الموافق 15/8/2022، ويتم انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 بنسب أقل من النسب المقررة للمرحلة الأولى.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

1- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

2- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

3- إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

كليات المرحلة الثانية 2021 العلمية والأدبية

تنسيق كلية طب بيطري 2021

طب بيطري المنصورة 359.0

طب بيطري الزقازيق 358.0

طب بيطري سوهاج 358.0

طب بيطري كفر الشيخ 358.0

طب بيطري جنوب الوادي 357.0

طب بيطري المنيا 357.0

طب بيطري المنوفية 357.0

طب بيطري الإسكندرية 357.0

طب بيطري دمنهور 357.0

طب بيطري القاهرة 356.0

طب بيطري أسيوط 356.0

طب بيطري بنها 355.0

طب بيطري أسوان 354.0

طب بيطري بني سويف 353.0

طب بيطري مدينة السادات 353.0

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353.0

طب بيطري مطروح 352.0

طب بيطري العريش 352.0

طب بيطري الوادي الجديد 351.0



تنسيق كلية حاسبات ومعلومات 2021

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 357.0

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 356.0

حاسبات ومعلومات قنا علوم 356.0

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 356.0

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 356.0

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 356.0

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 355.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 355.0

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 354.0

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 353.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 352.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 352.0

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 351.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 351.0

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 351.0

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 351.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 350.0

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 350.0

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 350.0

حاسبات ومعلومات العريش علوم 350.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 350.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 350.0

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 350.0

حاسبات ومعلومات السويس علوم 349.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 349.0

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 324.0

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 323.0

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 321.0

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 320.0

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 320.0

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 319.0

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة 318.0

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 317.0

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 316.0

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 316.0

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 315.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 315.0

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 314.0

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 314.0

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 313.0

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 313.0

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 313.0

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 312.0

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 312.0

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 312.0

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 310.0

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 310.0

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 309.0

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 309.0

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 308.0

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 308.0

تنسيق كلية هندسة 2021 والعلوم المرحلة الثانية

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 328.0

هندسة جنوب الوادي 328.0

هندسة أسوان 328.0

هندسة المنيا 328.0

هندسة أسيوط 327.5

هندسة الطاقة أسوان 327.0

تخطيط عمراني القاهرة 323.0

علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 353.0

علوم سوهاج 344.0

علوم دمنهور 343.0

علوم كفر الشيخ 342.0

علوم جنوب الوادي 341.0

علوم القاهرة 340.0

علوم الإسكندرية 340.0

علوم الزقازيق 340.0

علوم المنصورة 339.0

علوم أسيوط 338.0

علوم طنطا 337.0

علوم عين شمس 336.0

علوم المنيا 336.0

علوم بنها 336.0

علوم المنوفية بشبين الكوم 335.0

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 334.0

علوم الفيوم 334.0

علوم بني سويف 334.0

علوم أسوان 334.0

علوم دمياط 334.0

علوم بور سعيد 334.0

علوم السويس 333.0

علوم حلوان 333.0

علوم الوادي الجديد 332.0

علوم بنات عين شمس 332.0

علوم العريش 332.0

علوم الارض بني سويف 331.0

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 326.0

علوم البترول والتعدين مطروح 324.0

علوم القاهرة رياضة 291.0

علوم دمنهور رياضة 288.0

علوم عين شمس رياضة 286.0

علوم المنصورة رياضة 286.0

علوم الزقازيق رياضة 284.0

علوم طنطا رياضة 283.0

علوم الارض بني سويف رياضة 283.0

علوم كفر الشيخ رياضة 282.0

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 282.0

علوم بنها رياضة 282.0

علوم حلوان رياضة 281.0

علوم السويس رياضة 278.0

علوم دمياط رياضة 278.0

علوم الفيوم رياضة 277.0

علوم بور سعيد رياضة 277.0

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 276.0

علوم بني سويف رياضة 275.0

علوم أسوان رياضة 275.0

علوم جنوب الوادي رياضة 275.0

علوم أسيوط رياضة 272.0

علوم بنات عين شمس رياضة 272.0

علوم المنيا رياضة 271.0

علوم العريش رياضة 271.0

علوم سوهاج رياضة 270.0

علوم الوادي الجديد رياضة 270.0

تنسيق كلية ألسن 2021

ألسن كفر الشيخ 351.0

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 346.0

ألسن عين شمس 339.0

ألسن الفيوم 338.0

ألسن بني سويف 337.0

ألسن الأقصر 337.0

ألسن أسوان 336.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 335.0

ألسن المنيا 335.0

ألسن سوهاج 334.0

ألسن كفر الشيخ رياضة 305.0

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 297.0

ألسن عين شمس رياضة 294.0

ألسن الفيوم رياضة 292.0

ألسن أسوان رياضة 291.0

ألسن بني سويف رياضة 290.0

ألسن الأقصر رياضة 288.0

ألسن المنيا رياضة 287.0

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 285.0

ألسن سوهاج رياضة 284.0