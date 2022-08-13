من هو خالد عبدالغفار وزير الصحة الجديد؟

خالد عبدالغفار وزيرا للصحة

خالد عبدالغفار، انطلقت في تمام الـ12 ظهر اليوم السبت، الموافق الـ13 من أغسطس 2022، جلسة طارئة لمجلس الشعب المصري، وسط توقعات بإجراء تعديل وزاري موسع إلى جانب حركة محافظين كبيرة.

خالد عبدالغفار وزيرا للصحة

وتداولت أنباء بشأن إسناد وزارة الصحة للدكتور خالد عبدالغفار، الذي كان قد تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالقيام بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد لحين شفائها.

تكليف خالد عبدالغفار بوزارة الصحة

وكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور خالد عبدالغفار الذي كان وزيرا للتعليم العالي، للقيام بأعمال وزيرة الصحة لحين شفائها، حيث عانت من أزمة صحية، وتم توجيه الشكر لها اليوم.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام أبرز المعلومات عن خالد عبدالغفار وزير الصحة الجديد في السطور التالية:

حصل خالد عبدالغفار على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة القاهرة في 1984، إلى جانب ماجستير طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرةعام 1989، ثم شهادة البورد الأمريكي من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993.

ونال خالد عبدالغفار دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة، وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.

مناصب شغلها خالد عبدالغفار

تولى خالد عبدالغفار العديد من المناصب، حيث عمل نائبا لرئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، من 2016 حتى 12 فبراير 2017، إضافة إلى عمله عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

وعمل خالد عبدالغفار أستاذا بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة المستقبل، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان بجامعة تكساس الأمريكية، أمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، عضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.

كلف الدكتور خالد عبدالغفار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء 16 فبراير 2017، ثم قام بأعمال وزيرة الصحة إلى جانب مهامه الوزارية، إلى يومنا هذا حتى تم يكليفه وزيرا للصحة.

جوائز حصدها خالد عبدالغفار

نال الدكتور خالد عبدالغفار العديد من الجوائز أهمها حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان (IADR) (Edward Hatton Award)، جائزة أحسن بحث تخصصي "Unilever Travel Award" سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، جائزة ثاني أحسن بحث خلال المؤتمر الأوروبي لعلاج اللثة باريس-فرنسا 1995.

وحصل خالد عبدالغفار وزير الصحة الجديد على جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس 1999، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية2001، نائب رئيس الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان "IADR" القسم المصري 2003، وزميل مشارك للجمعية الأمريكيه لزراعة الأسنان "AAID" 2015.

إنجازات خالد عبدالغفار

واعتلى خالد عبدالغفار صدارة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان "IADR" (Edward Hatton Award، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، جائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة ملايين جنيه مصرى لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجزعية 2016.

وشارك خالد عبدالغفار في أكثر من حوالي50 بحثا في مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان، نشـر20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية، محكما دوليا لأبحاث عالمية، أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة 2009 وحتى نوفمبر 2015، أستاذ زائر بجامعة جورجيه للعلوم الطبية بالولايات المتحده الأمريكية، أستاذ زائر بجامعة تكساس هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكُلف الدكتور خالد عبدالغفار اليوم السبت، الموافق الـ13 من أغسطس 2022، وزيرا لوزارة الصحة خلفا للدكتورة هالة زايد، كما تم إسناد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي كان يتولاها للدكتور محمد أيمن عاشور.