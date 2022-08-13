موديز تخفض تصنيف تركيا إلى B3 وترفع نظرتها المستقبلية إلى مستقرة



خفضت وكالة التصنيف موديز 12 أغسطس التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3، مشيرة إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

وقالت الوكالة في بيان "من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير مما يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي".

ولكن موديز رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.

وتراجع معدل البطالة في تركيا إلى 10.3% في يونيو الماضي من مستوى معدل بلغ 10.6% في مايو، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الأربعاء 10 أغسطس آب.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة التركي انخفض 0.3% في يونيو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في يونيو 3.5 مليون شخص.

وتعاني تركيا حاليًا من ارتفاع كبير في التضخم السنوي الذي سجل 79.6% خلال يوليو.

وفي مارس الماضي مدت تركيا حظر تسريح الموظفين لمدة شهرين اعتبارا من 17 مارس آذار بموجب قرار رئاسي.

وفرض الحظر العام الماضي للحد من تأثير جائحة فيروس كورونا على العمالة والاقتصاد بوجه عام.



وارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوايته في 24 عامًا عند 79.6% في يوليو تموز، ويستمر المركزي التركي في الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للشهر السابع على التوالي عند 14%.