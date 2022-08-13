أحمد سمير صالح يتولى حقيبة التجارة والصناعة خلفا لنيفين جامع

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزارى جديد شمل عدد من الحقائب الوزارية منها بعض الحقائب الاقتصادية مثل التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وشمل التعديل الوزراي تولى أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حقيبة وزارة التجارة والصناعة، خلفقا لنيفين جامع وزيرة الصناعة السابقة.



و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعًا من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرًا.

وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس