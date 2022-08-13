من هو الفريق طيار محمد عباس هاشم وزير الطيران المدني الجديد؟

وافق مجلس النواب، بجلسته المنعقدة اليوم السبت، لموافق 13-8-2022،على ترشيح الفريق طيار محمد عباس حلمي هاشم، وزيرًا للطيران المدني، بناءً على الكتاب الوارد بشأن التعديل الوزاري المرتقب، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمجلس، لمناقشة التعديل الجديد.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، السيرة الذاتية للفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الجديد في نقاط بسيطة:

من هو الفريق محمد عباس هاشم وزير الطيران المدني الجديد؟

1- شغل الفريق محمد عباس حلمي هاشم، منصب قائد القوات الجوية، الذي ترقى لرتبة فريق اعتبارًا من يوم 22 يوليو 2018.

2- الاسم بالكامل هو محمد عباس حلمي هاشم

3- المولد والنشأة كان في يوم 20 يناير 1961.

4- تخرج من الكلية الجوية في الأول من إبريل 1982.

4- تدرج الفريق محمد عباس حلمي، في التأهيل العلمي، وحصول على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية.

5- حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

6- حصل على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

7- وتميز وزير الطيران المدني الجديد الفريق محمد عباس حلمي هاشم، في المهام التي أوكلت إليهمنها تحديث القوات الجوية.

8- تدرج في الوظائف القيادية في القوات الجوية، حتى عين رئيس أركان القوات الجوية، وبعد ذلك أصبح قائد القوات الجوية.

التأهيل العسكري

بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية.

ماجستير العلوم العسكرية - كلية القادة والأركان.

زمالة كلية الحرب العليا - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الدورة العليا لكبار القادة - أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

الميداليات الذهبية والأوسمة الحاصل عليها

1- تدرج في الوظائف القيادية وصولًا إلى رئيس أركان القوات الجوية.

2- صدق رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترقيته إلى رتبة الفريق، اعتبارا من 22 يوليو 2018.

3- الأوسمة والأنواط والميداليات

4- نوط الخدمة الممتازة.

5- نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.

6- نوط 25 أبريل 1982.

7- ميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952.

8- ميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73.

9- ميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية.

10- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

11- ميدالية 25 يناير.

12- ميدالية 30 يونيو.

13- ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية.

14- ميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.