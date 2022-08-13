محمود عصمت يتولى حقيبة قطاع الأعمال خلفا لـ هشام توفيق

وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة عقدت اليوم السبت، على تعديل وزارى جديد شمل عدد من الحقائب الوزارية منها بعض الحقائب الاقتصادية مثل التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وشمل التعديل الوزراي محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق الوزير السابق.



و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعوته مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الآداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تُساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعًا من أجله.

وتقدم الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلًا عنهم.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، وجهت الدعوة للأعضاء لحضور جلسة طارئة ستعقد لمجلس النواب السبت، الساعة 12 ظهرًا.

وتنص المادة 147من الدستور على رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس

جلسة برلمانية طارئة



جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية الطارئة، التي عقدها مجلس النواب اليوم للموافقة على التعديلات الوزارية الجديدة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجاءت كالتالي:

أسماء الوزراء الجدد



- رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان.

- سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

- هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

- أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.

- أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.

- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.

- حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.

- نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.

- اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

- مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

- اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.