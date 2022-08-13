عُين اللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي خلفًا لمحمد أحمد مرسي، حيث وافق منذ قليل، مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، على الأسماء المرشحة إليه في التعديل الوزاري الجديد، بناءً على الخطاب المرسل إلى مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري الجديد، عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس للانعقاد.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية السيرة الذاتية للواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي الجديد؟

من هو اللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي الجديد؟

1- كان اللواء محمد محمد صلاح الدين، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب لها، في الفترة من 24 نوفمبر 2020، وحتى 15/11/2020.

2- شغل منصب مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من يناير 2019 حتى أغسطس 2020، وكذلك مساعدًا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة.

3- اللواء محمد صلاح الدين وزيرًا للإنتاج الحربي خلفًا لمحمد أحمد مرسي

وتنص المادة 147 من الدستور على أن:

لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.



وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.