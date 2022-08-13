عُينت الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني وشغلت منصف وزارة الثقافة، خلفًا للدكتورة إيناس عبدالدايم، حيث وافق مجلس النواب، خلال جلسة طارئة عقدت اليوم، على تعديل وزاري جديد شمل عددًا من الحقائب الوزارية.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية السيرة الذاتية عن نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة.

من هي نيفين يوسف الكيلاني وزيرة الثقافة؟

1- الاسم بالكامل نيفين يوسف محمد الكيلاني

2- تشغل منصب عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

3- تخرجت عام 1989.

4- حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون في عام 1995.

5- عُينت عميدًا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون عام 2014.

6- عضو لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة منذ 1 ديسمبر لعام 2015.

7- شغلت رئاسة قطاع صندوق التنمية الثقافية في يناير 2016، وتم تجديد ندبها عامًا آخر.

إصدارات الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني

وللدكتورة نيفين الكيلاني عدة إصدارات منها:

-الرقص في عصر النهضة

-وسائل الرقص ورسائل الدراما

أسماء الوزراء الجدد

ومنذ قليل، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة الآن، أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والتي شملت 13 وزيرا كالتالي:

نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار وزارة الصحة والسكان، سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا، الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.