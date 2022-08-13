محافظ الشرقية يوجه بضرورة الإسراع فى بحث تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

موقف التقنين

أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار أشار العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام إلى الموقف الحالى لمنظومة التقنين من حيث عدد العقود أنه تم تحرير ١٠ آلاف و٥٦٥ عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (١٧٢٢) عقد، فضلًا عن إستعراض الموقف الحالى من حيث عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والتى بلغ عددها ١٧ ألف و٥١٤ طلب منها عدد ١٤ ألف و٤٠٤ طلب صالح للتقنين وعدد (٣١١٠) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية وإبرام العقود الخاصة بها.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للكتاب الدورى (٢٤١ ) لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.