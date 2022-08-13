كل ما تود معرفته عن رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد

رضا حجازي، وافق مجلس النواب المصري في جلسته الطارئة التي عقدت ظهر اليوم السبت، الموافق 13 أغسطس 2022، على تعيين رضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم في التعديل الوزاري الجديد.

رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم

وتولى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، منصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي، بعدما شهدت الوزارة العديد من الأفكار والتغييرات الشاملة بالمناهج والنظام.

ملعومات لا تفوتك عن رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي هو أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وحاصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وعمل رضا حجازي معلما لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، بعدما كان مدرس علوم بالمرحلة الإعدادية بمديرية التربية والتعميم بالدقهلية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وتولى رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس قطاع التعميم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام.

شغل رضا حجازى منصب رئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى في مجالات مختلفة، كما ناش العديد من الرسائل العلمية التربوية في الجامعات المصرية.

كما تولى الدكتو رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد منصب مدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

مناصب شغلها رضا حجازى

وشغل رضا حجازى عدة مناصب أهمها منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩ وحتى 2022، قبل توليه منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر ٢٠١٩.

رضا حجازى وامتحانات الثانوية العامة

شارك وزير التربية والتعليم الجديد رضا حجازى في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016، الأمر الذي حقق طفرة في الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.

كما قام رضا حجازى بحصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي الوظيفي وخطة لحصر العجز والزيادة بأعداد المعلمين ضمن خطوات تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.

وتولى الدكتور رضا حجازى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل رسمي خلال التعديلات الوزارية التي تم الموافقة عليها خلال جلسة مجلس الشعب الطارئة التي عقدت ظهر اليوم، خلفا للدكتور طارق شوقي.