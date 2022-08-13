قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم 13 اغسطس 2022.. عيار 21 بـ 1065 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم السبت 13أغسطس 2022، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 15 جنيهات لمختلف أسعار الأعيرة، في ظل اغلاق التداول بالبورصة العالمية، والتي اختتمت تعاملات أمس عند مستوى 1802 دولار، بارتفاع اسبوعي بلغ نحو 1.3%، وذلك بفعل تراجع للدولار، والتوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ونرصد آخر تحديث لأسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

جرام الذهب عيار 21 سجل 1065 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24 سجل 1217 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سجل 913 جنيهًا

جرام الذهب عيار 14 نحو 710 جنيهات

الجنيه الذهب سجل 8520 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات



سعر الذهب عيار 24 يسجل 1180 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1050 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 نحو 890 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 670 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8065 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي



تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها لا تزال تتجه صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي إذ بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط الناجمة عن زيادة عائدات سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0835 انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة عند 1787.83 دولار للأوقية (الأونصة)، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه نحو تحقيق مكاسب لرابع أسبوع على التوالي، مرتفعا واحدا بالمئة تقريبا في أطول سلسلة مكاسب أسبوعية له منذ عام تقريبا.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة خلال اليوم، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. وهبوط الدولار يجعل السبائك أقل تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

كما تحوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع، مما تسبب في الضغط على الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.35 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2275.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 957.84 دولار للأوقية.

اسعار الذهب في امريكا

سعر الذهب في أمريكا عيار 24- 56.98

سعر الذهب في أمريكا عيار 21- 49.86

سعر الذهب في أمريكا عيار 18- 42.73

سعر الذهب في أمريكا عيار 14- 33.24



أسعار الذهب في الدول العربية

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 214.14

سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.60

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 179.71

سعر الذهب عيار 21 يسجل 157.25

سعر الذهب عيار 18 نحو 134.78

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 209.29

سعر الذهب عيار 21 يسجل 183.13

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.97

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 40.40

سعر الذهب عيار 21 يسجل 35.35

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.30

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.57

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.37

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.17

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 207.46

سعر الذهب عيار 21 يسجل 181.53

سعر الذهب عيار 18 يسجل 155.60



سعر الدولار العالمي

تراجع مؤشر الدولار اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية، والتي ستدقق فيها الأسواق سعيا لإرشادات على مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وحسب وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”د انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11.30 بتوقيت جرينتش إلى 106.035، وتراجع الدولار مقابل الين الياباني إلى 134.9 وسجل اليورو ارتفاعا مقابل الدولار إلى 1.0226.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأميركية والتي من شأنها أن تحدد مدى حدة رفع الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة مستقبلًا.

ويتوقع اقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي 8.7% على أساس سنوي، وهو تراجع ضئيل عن رقم يونيو حزيران الهائل البالغ 9.1%، ومن المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.5% على أساس شهري.

وقالت كارول كونج محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي، مضيفة "كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير".