السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل موظف بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار محمد أحمد على سالمان، والمستشار محمود سلامة شرف الدين وسكرتير المحكمة عادل عزت، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.ا.ع" لاتهامه في الشروع بقتل المجني علية " ح.ن.ال".

كانت القضية رقم 802 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول،عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية،إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بنشوب مشاجرة، وقيام المتهم بطعن المجني عليه بدايرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، أنه عقب تواجد المجني عليه " ح.ن.ال" موظف سابق بتنشيط السياحة بمحل سكنه بمنطقة النخيل، فؤجي بالمتهم " م.ا.ع " يطرق باب الشقة بشدة، وبسؤاله عن تواجده أقر بأنه عزم علي قتله فاستغاث بالاهالي، إلا أنه استطاع التعدي عليه وطعنه بسلاح أبيض مطوة عدة طعنات، وتم نقل المجني عليه المستشفي، وتم علاجه وحُرر محضر بالواقعة والقبض علي المتهم وبعرضه علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.